Feiner Indie-Pop: Tickets für Steiner & Madlaina zu gewinnen

Schweizer Duo beschallt am 2. Februar das Stereo - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Schwester von Faber macht ebenfalls Musik. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Steiner kredenzt sie einen sehr gelungenen Indie-Pop-Mix. Für den Gig des Duetts verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Steiner & Madlaina treten am 2. Februar im Stereo auf. © pr_by Nils Lucas



Die zwei Freundinnen, die sich einst auf dem Pausenhof kennenlernten, komponieren unbekümmerten Indie-Pop und krönen ihn mit teils melancholischen, teils frechen Texten, die sie in drei verschiedenen Sprachen verfassen.

Nach zwei EPs in den Anfangsjahren können Nora und Madlaina vor allem dank der im vergangenen Herbst auf Glitterhouse erschienenen ersten Langspielplatte das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit wecken.

Am Samstag, 2. Februar (Beginn: 20 Uhr), stellen die jungen Frauen "Cheers" in Nürnberg vor. Damit tritt Madlaina Pollina übrigens so ganz nebenbei den lebendigen Beweis an, dass sie als Schwester von Sänger Faber und Tochter des in Palermo zur Welt gekommenen Liedermachers Pippo Pollina ebenfalls mit einem musikalischen Talent gesegnet ist.

Für den Gig der zwei Schweizerinnen im Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 30. Januar um 9 Uhr.

