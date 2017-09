Finnen-Rock: Brother Firetribe im Z-Bau

Die nordischen Hardrocker sind am 26. Oktober in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Gruppe, die seit 2002 verlässlicher Lieferant für melodische Rocksongs ist, bespielt Ende Oktober den Z-Bau. Für den Auftritt der Kapelle verhökern wir 2x2 Gästelistenplätze.

Brother Firetribe treten am 26. Oktober im Z-Bau auf. © pr



Brother Firetribe treten am 26. Oktober im Z-Bau auf. Foto: pr



Die melodischen Rocker aus dem hohen Norden haben in diesem Frühjahr ihr viertes Album auf den Markt gebracht. Nach "False Metal", "Heart Full Of Fire" und "Diamond In The Firepit" ist "Sunbound" auch das bislang kommerziell erfolgreichste. Es erreicht einen respektablen fünften Platz in den finnischen Charts. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Vorgängerwerke nur minimal schlechter abschnitten.

Wir haben es also mit einer ziemlich populären finnischen Formation zu tun, die am Donnerstag, 26. Oktober, die Z-Bau Galerie in Beschlag nehmen wird. Die ersten Akkorde der Kapelle erklingen bereits 2002. Damals agiert die Band noch unter dem Namen False Metal. Doch schon vor dem Release des Debütalbums steht der Name Brother Firetribe auf dem Türschild zum Proberaum.

Stilistisch sind die Finnen dem Melodic Rock-Genre zuzurechnen. Vereinfacht könnte man ihre Musik als Hardrock bezeichnen. Doch spätestens jetzt würde ein Kenner der Branche den Zeigefinger heben. Schließlich ist Hardrock nicht gleich Hardrock. Also nehmen wir den Sound von Brother Firetribe noch etwas genauer unter die Lupe und stellen fest, dass die Finnen, deren Gitarrist Emppu auch bei Nightwish in Lohn und Brot steht, sogenannten Adult Orientated Rock kredenzen. Jetzt wissen wir, was echte Brother Firetribe-Fans schon längst wissen.

Für den Auftritt im Z-Bau, der um 20 Uhr beginnt (Einlass: 19 Uhr), verlosen wir an dieser Stelle 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 23. Oktober um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.