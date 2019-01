Folkshilfe im Stereo: Gewinnen Sie Karten

Österreichische Kapelle ist am 30. Januar zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Gespann, das seine Produktionen selbst als "Quetschn-Synthi-Pop" beschreibt, stattet Nürnberg einen Besuch ab. Für die Show der Folkshilfe im Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Die Folkshilfe kommt am 30. Januar ins Stereo. © pr



Bevor die Mitglieder der Folkshilfe damit beginnen, die Bühnen des kompletten deutschsprachigen Raums zu entern, spielen sie ihre Lieder in Fußgängerzonen. Mit Quetschn, Gitarre und Schlagzeug im Gepäck touren sie so durch die Städte und scharen bei ihren spontanen Gigs bald immer mehr Zuhörer um sich.

Der Erfolg dieser Auftritte führt unter anderem dazu, dass die Burschen zum Vorentscheid des österreichischen Beitrags zum Eurovision Song Contest eingeladen werden. Den Wettbewerb für sich entscheiden können sie zwar nicht. Ihrem weiteren Karriereverlauf schadet es trotzdem in keinster Weise.

Denn die Folkshilfe darf Konzert um Konzert in immer größer werdenden Hallen absolvieren. Außerdem erscheinen Lieder auf EPs und Alben. Nachdem sie mittlerweile jeder Musikinteressierte in Österreich kennt, finden auch mehr und mehr Deutsche Gefallen an dem sogenannten "Quetschn-Synthi-Pop".

Am Mittwoch, 30. Januar (Beginn: 20 Uhr), bespielt die Folkshilfe das Stereo. Für den Auftritt verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. Januar um 9 Uhr.

