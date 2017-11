"Football Leaks" in Nürnberg: Wir haben Gästelistenplätze

Lesung im Schauspielhaus: Buch wird am 5. Dezember vorgestellt - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Michael Wulzinger und Rafael Buschmann haben mit "Football Leaks" ein hochbrisantes Fußballbuch herausgebracht. Für die Präsentation ihres Enthüllungswerks im Foyer des Schauspielhauses verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Michael Wulzinger und Rafael Buschmann lesen am 5. Dezember aus ihrem Buch im Foyer des Schauspielhauses. © pr_by Spiegel Verlag



Michael Wulzinger und Rafael Buschmann lesen am 5. Dezember aus ihrem Buch im Foyer des Schauspielhauses. Foto: pr_by Spiegel Verlag



Nicht erst seitdem der Brasilianer Neymar im vergangenen Sommer für die Rekordablösesumme von weit über 200 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain wechselte, ist bekannt, dass es im ehemals sauberen Familienbetrieb Profifußball streng genommen nur noch um Profit und Macht geht.

Auch die Bundesliga hat dieses Gebaren bereits längst erreicht. So balgen sich hierzulande Spieler, Vereine, Manager, mächtige Berater und Investoren mit allen Mitteln um die surrealen Millionensummen, die den Fußball überschwemmen. Beinahe exemplarisch für aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen zeigen die "Football Leaks", woran es krankt im System Profifußball.

Dahinter verbirgt sich eine Enthüllungsplattform aus Portugal. Die Betreiber der Seite haben es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche "Leaks" im Bereich des Profifußballs zu veröffentlichen. Spiegel-Redakteur Rafael Buschmann erhielt 2016 Zugang zu den Millionen von Dokumenten. Gemeinsam mit Kollege Michael Wulzinger hat Buschmann das Datenmaterial gesichtet und daraus letztendlich ein Buch gemacht.

Ohne zu übertreiben handelt es sich hierbei um das wohl spektakulärste Fußballbuch der letzten Zeit. Ihre Enthüllungen über die völlig enthemmte Welt des Profifußballs, zugleich ein spannender "Whistleblower"-Krimi über die titelgebende Internetplattform, haben die Welt des Profifußballs nachhaltig erschüttert.

Am Dienstag, 5. Dezember, sind beide Autoren ab 19.30 Uhr im Foyer des Nürnberger Schauspielhauses zu Gast. Dort lesen sie aus ihrem Buch. Für das Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 4. Dezember um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.