Frieder Nagel im Künstlerhaus: Gästelistenplätze zu gewinnen

Ambient-Komponist ist am 22. Dezember zu Gast - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Auftritte von Frieder Nagel sind eine herrliche Mélange aus besinnlichem Musikgenuss und düsterer Melancholie. Für die im Rahmen der "cluster"-Reihe steigende Show im Künstlerhaus verlosen wir 2x2 Gästelistenplitze

Frieder Nagel gastiert am 22. Dezember im Künstlerhaus. © pr_by Moritz Huettner



Frieder Nagel gilt in Fachkreisen als einer der interessantesten Künstler der zeitgenössischen Musik. Mal produziert er klassischen Ambient, mal bewegt er sich mit seinen Sounds hin zu temporärer Clubmusik. Im Rahmen des Reeperbahnfestivals absolvierte er gemeinsam mit David August und dem Deutschen Symphonie-Orchester drei ausverkaufte Konzerte auf der neuen Klassikbühne.

Seine aktuelle Produktion entstand in Kooperation mit der Philharmonie Essen. Es prallen hierbei samtweiche Holzbläser auf ein elektronisches Live-Set. Frieder Nagel stellt das Werk nun im Festsaal des Künstlerhauses vor. Das Event findet im Rahmen der "cluster"-Reihe statt. Dabei werden die Spielwelten von Klassik und Moderne hinterfragt.

Für die Show am Freitag, 22. Dezember, (Beginn: 20.30 Uhr) verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. Dezember um 9 Uhr.

