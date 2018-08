Fußball-Länderspiel in Fürth: Tickets zu gewinnen

U21-Auswahl misst sich am 7. September mit Mexiko - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit "Fiesta Mexicana in Fürth" bewirbt der Deutsche Fußball-Bund das Freundschaftsspiel seiner U21-Juniorenmannschaft gegen die gleichaltrige Auswahl Mexikos. Hierfür verlosen wir 20x2 Eintrittskarten.

31.08.2017 --- Fussball --- Saison 2017 2018 --- Testspiel / Freundschaftsspiel: SpVgg Greuther Fürth - U-20 Nationalmannschaft Deutschland --- Foto: Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / WoZi --- ....Khaled Narey (21, SpVgg Greuther Fürth ) Philipp Ochs (11, Deutschland ) - Zweikampf © Sportfoto Zink / WoZi



Mit Länderspielen in Fürth scheint der DFB gute Erfahrungen gemacht zu haben. Ob vor drei Jahren die Frauennationalmannschaft gegen Brasilien oder vor einem Jahr das Testspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen die U20-Nationalmannschaft der Männer – in der Kleeblattstadt finden solche Begegnungen immer ein fachkundiges Publikum.

Das muss auch einmal belohnt werden: Deshalb verlosen wir 20x2 Eintrittskarten für die "Fiesta Mexicana" am Freitag, 7. September, (Anstoß: 19 Uhr) im Ronhof. Die Karten gelten für Block L, Reihe fünf bis acht auf der Gegengeraden. Der reguläre Preis beträgt 20 Euro.

Wer sich das Geld sparen möchte, sollte bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 2. September um 12 Uhr. Die Gewinner müssen die Karten an der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten abholen.

