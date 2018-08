Fußball live: VIP-Tickets für Greuther Fürth zu gewinnen

Mit uns können Sie beim nächsten Match am Samstag umsonst dabei sein - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Pokalfight gegen Dortmund steht für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga ein wichtiges Heimspiel an. Für die Partie gegen den SC Paderborn am kommenden Samstag, 25. August (Anpfiff 13 Uhr), verlosen wir 2x2 VIP-Tickets.

20.08.2018 --- Fussball --- Saison 2018 2019 --- DFB Pokal Vereinspokal --- 01. Runde: SpVgg Greuther Fürth ( Kleeblatt ) - Borussia Dortmund BVB --- Foto: Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / WoZi --- regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video --- ....Sebastian Ernst (15, SpVgg Greuther Fürth ) erzielt Treffer Tor Torschuß zum 1:0 © Sportfoto Zink / WoZi



20.08.2018 --- Fussball --- Saison 2018 2019 --- DFB Pokal Vereinspokal --- 01. Runde: SpVgg Greuther Fürth ( Kleeblatt ) - Borussia Dortmund BVB --- Foto: Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / WoZi --- regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video --- ....Sebastian Ernst (15, SpVgg Greuther Fürth ) erzielt Treffer Tor Torschuß zum 1:0 Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Es geht darum, den guten Saisonstart auszubauen: Mit einem Sieg gegen den SC Paderborn hätte das Kleeblatt bereits sieben Punkte nach drei Spielen auf dem Konto. Eine einfache Aufgabe wird das nicht: Der Aufsteiger aus Ostwestfalen ist ebenfalls in guter Frühform, kegelte am Montag den FC Ingolstadt mit einem 2:1-Sieg aus dem DFB-Pokal. Auch in der Liga hat Paderborn bereits drei Punkte einfahren können.

Wir verlosen für das Spiel am Samstag im Ronhof 2x2 VIP-Tickets, die von Lotto Bayern, Premium-Partner der SpVgg Greuther Fürth, zur Verfügung gestellt werden. Bereits vor dem Spiel können sich die Gewinner in der neuen Lounge bei einem Buffet einstimmen, bevor sie auf den komfortablen "Business Seats" von der Haupttribüne aus die Partie verfolgen.

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 23. August um 12 Uhr. Die Gewinner müssen die VIP-Tickets an der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten abholen.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.