Gernot Hassknecht kommt: Tickets zu verlosen

NÜRNBERG - Hans-Joachim Heist aka Gernot Hassknecht ist wohl Deutschlands bekanntester Fernseh-Choleriker. Der Kult-Mauler aus der "Heute Show" klappert gerade mit einem neuen Bühnenprogramm die Lachhäuser der Republik ab. Für die Vorstellung in Roth gibt es 2x2 Gästelisteplätze abzustauben.

Gernot Hassknecht alias Hans-Joachim Heist © pr_by Hans-Joachim Heist



Die meisten kennen den wortgewaltigen und vor allem extrem lautstarken Redner Hans-Joachim Heist aus der "Heute Show". Darin tritt er als Gernot Hassknecht ins Erscheinung. Immer dann, wenn es etwas zu bemängeln gibt, greift sich der auf den ersten Blick doch so unscheinbar und freundlich wirkende ältere Herr das Mikro und lässt mächtig Dampf ab. Keiner ist vor seinen Wutanfällen sicher. Jeder, der es verdient, bekommt sein Fett ab.

Geboren wird die Person, die in der Figur Hassknecht steckt, an der Hessischen Bergstraße. Nach der schulischen Ausbildung folgen Lehrjahre als Schauspieler. Im Anschluß daran geht es direkt auf diverse Theaterbühnen. Heist mutiert zu einem landesweit anerkannten Bühnenakteur.

Auch nach seinem Einstieg bei der "Heute Show" findet Heist noch genug Zeit für Engagements als ernsthafter Schauspieler bei Funk und Fernsehen. Nun hat Heist das zweite Bühnenprogramm als Gernot Hassknecht auf den Weg gebracht. In "Jetzt wirds persönlich!" wird alles bunter, schriller und größer. Womöglich auch etwas lauter. Aber schließlich schreiben wir das Wahljahr 2017. Vorhang auf für 163 Zentimeter geballte, cholerische Kompetenz.

Wir verlosen 2x2 Gästelisteplätze für den Auftritt am Donnerstag, 9. Februar, in der Rother Kulturfabrik. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 3. Februar um 9 Uhr.

