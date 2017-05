Gewinnen Sie einen Rundflug übers Rock im Park-Areal!

Dem Himmel so nah: Lust auf eine Luftschifffahrt? - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Das ist der Knaller. In Zusammenarbeit mit E.ON verlosen wir am Freitag, 2. Juni, eine Fahrt mit dem E WIE EINFACH-Luftschiff über das Festivalgelände von Rock im Park.

Das "E Wie Einfach"-Luftschiff steigt am 2. Juni in den Nürnberger Abendhimmel. © pr



Das "E Wie Einfach"-Luftschiff steigt am 2. Juni in den Nürnberger Abendhimmel. Foto: pr



Hätten die Menschen Flügel, würden sie womöglich keine Flugzeuge bauen. Aber weil sie leider nicht mit derart nützlichen Körperteilen ausgestattet sind, müssen sie sich zahlreicher Hilfsmittel bedienen, um die Welt von oben begutachten zu können oder rasch von einem Ort zum anderen zu gelangen.

Am Freitag, 2. Juni, darf ein besonders schönes, mit Menschenhand gefertigtes Fluggerät in Nürnberg bewundert werden. Ein Luftschiff der E.ON-Tochter E WIE EINFACH kreist in einer Höhe von 400 bis 600 Metern über dem Rock im Park-Gelände. Mit ein wenig Glück dürfen Sie das edle Vehikel nicht nur aus der Ferne beziehungsweise vom Boden aus bewundern und ihm neidisch hinterherblicken.

Wir verlosen eine Fahrt im 41 Meter langen und 15 Meter breiten Luftschiff. Er gleitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von etwa 40 km/h über das Festivalgelände. Die Reise durch die Luft dauert etwa 40 bis 60 Minuten. Der oder die Glückliche, der den einmaligen Blick auf die Region und rund um das Zeppelinfeld von oben genießen darf, wird telefonisch zwei bis drei Stunden vor dem Start benachrichtigt und über den genauen Abflugort und -zeit informiert. Das Luftschiff soll am frühen Abend starten.

Aus Sicherheitsgründen startet das Luftschiff nur bei guten Wetterbedingungen. Im Falle, dass der Flug wetterbedingt ausfällt, kann der Trip in den Himmel leider nicht nachgeholt werden. In der Regel ist es erlaubt, eine Begleitperson mitzunehmen. Teilnehmen dürfen alle Personen ab 12 Jahren. Einsendeschluss ist Freitag, 2. Juni, um 9 Uhr. So geht's:

