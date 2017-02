Gewinnen Sie Tickets: DePedro im Nürnberger Festsaal

Spanischer Folk-Rocker kommt am 23. März nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Musiker DePedro legt im Rahmen seiner Album-Tour im März einen Halt im Künstlerhaus ein. Für den Auftritt im Festsaal bringen wir 2x2 Tickets unters Volk.

DePedro gastiert am 23. März im Künstlerhaus - und bringt peppigen Sound mit. © pr



Jairo Zavala verbirgt sich hinter dem Projekt DePedro. Der Komponist, der dem Ensemble der renommierten Band Calexico angehört, drückt in den Nummern seines musikalischen Alter Egos alles Erlebte aus. Mit DePedro hat Zavala bereits fünf Alben eingespielt. Das ganz neue Werk trägt den Namen "El Pasajero".

Darauf findet sich eine Mischung bunter Einflüsse aus aller Welt. Von ruhigen, fantasievollen Klängen bis hin zu peppig-rhythmischen Sounds liefert "El Pasajero" für jedes Musikerherz der spanischen Sprache etwas. Für DePedro bildet das Lateinamerikanische das Rückgrat der Platte und die mediterranen Melodien bestimmen den Farbklang der Songs.

Die Texte gewähren Einblicke in das Innere der Menschen, immer mit dem zentralen Motiv Hoffnung. "El Pasajero" kann als ein Album betrachtet werden, das leise und doch voller Klänge ist, simpel und doch facettenreich, zurückgenommen und doch so grenzenlos.

Am Donnerstag, 23. März, präsentiert Jairo Zavala die Scheibe im Festsaal des Künstlerhauses. Wir verlosen für die Show 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 17. März um 9 Uhr.

Micha Klang