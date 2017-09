Nürnberger Herbstvolksfest: Wir verlosen Gutscheine!

Wer errät das gesuchte Fahrgeschäft? Gutscheinhefte zu gewinnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Nürnberger Herbstvolksfest lockt derzeit wieder an den Dutzendteich. Mit unserem Gewinnspiel haben Sie die Chance, eins von zehn Gutscheinheften zu sichern. Erraten Sie einfach das Fahrgeschäft, das wir im Video vorstellen. Jeden Tag gibt's ein neues Video und zwei neue Gewinner!

Auf in den Himmel über dem Volksfestplatz: Wir verlosen Gutscheine für Fahrgeschäfte. © Eduard Weigert



Tickets für Fahrgeschäfte und Wertbons für die ein oder andere Leckerei - mit unseren Gutscheinheften sind Volksfest-Besucher bestens gerüstet für einen Bummel über den Festplatz. Mit den Gutscheinen gefahren werden kann zum Beispiel Autoscooter, Riesenrad, Disco Express und Top Spin. Auch drei Freischuss an der Schießbude sind möglich. Zu Essen gibt's Langos oder Zucker-Crêpes.

Von Sonntag bis Donnerstag gibt es jeden Tag ein neues Rätsel, dabei küren wir zwei Gewinner pro Tag. Die Chancen stehen also gut! Bitte schicken Sie das Lösungswort - den Namen des gesuchten Fahrgeschäfts - mit dem Betreff "Volksfest-Rätsel" an gewinnspiel[at]nordbayern.de

Das Gutscheinheft können die Gewinner an der Pforte des Verlags Nürnberger Presse in der Marienstraße 9-11 werktags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr abholen. Heute geht's los mit Video Nummer eins. Welches Fahrgeschäft ist im Video zu sehen?

Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Eure Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

sas