Gloria im E-Werk: Wir verlosen Gästelistenplätze

Indie-Kapelle ist am 25. Januar zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Gruppe um Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Mark Tavassol (Wir sind Helden) präsentiert in Erlangen das aktuelle Werk "Da". Wir verlosen für den Auftritt 2x2 Gästelistenplätze.

Klaas Heufer-Umlauf (M) debütiert mit seiner Band Gloria in Hamburg. © Angelika Warmuth (dpa)



Klaas und Mark verbindet schon eine sehr lange Freundschaft. Seit 2006 sind sie enge Buddies. Doch es dauert eine Weile, bis sie sich nicht nur zu einem gemeinamen Bier, sondern darüber hinaus auch zum gemeinsamen Musizieren verabreden. Schließlich haben sowohl Moderator Klaas (ProSieben), als auch Musiker Mark (Wir sind Helden) prall gefüllte Terminkalender.

Nach dem Ende der Gruppe Wir sind Helden hat Basser und Gitarrist Mark immerhin ein wenig mehr Luft. Daher intensivieren die Freunde ihre musikalischen Bemühungen ab dieser Zeit und bringen schließlich 2013 ihr erstes Album auf den Markt. Ohne jeglichen Erfolgsdruck kann die Scheibe erscheinen. Schließlich ist das Projekt, das sie auf den Namen Gloria taufen, eine reine Liebhaberei.

2015 legen die Jungs nach und releasen den Nachfolger. Er hört auf den Namen "Geister". Der Erfolg dieser Produktion beschert dem Duo zwei zu großen Teilen ausverkaufte Tourneen und Gigs auf Festivals. Der dritte Streich heißt "Da" und wird 2017 veröffentlicht. Nun geht es damit wieder auf Konzertreise. Mit großer Band im Schlepptau und den kleinen Hymnen für den grossstädtischen Alltag im Repertoire kommen Klass, Mark & Co auch nach Erlangen.

Für die Show von Gloria am Donnerstag, 25. Januar, (Beginn: 20 Uhr) verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. Januar um 9 Uhr.

