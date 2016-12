Götz Widmann im Hirsch: Freikarten zu verlosen

Liedermacher-Punk performt am 26. Januar in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Götz Widmann ist einer der kreativsten Liedermacher des Landes. Nach dem tragischen Ende von "Joint Venture" reist Widmann inzwischen allein durch die Republik. Am Donnerstag, 26. Januar, kommt der Barde in den Hirsch. Wir verlosen 2x2 Gästelisteplätze.

Götz Widmann kommt am 26. Januar in den Hirsch. © pr



Götz Widmann kommt am 26. Januar in den Hirsch. Foto: pr



Bevor Widmann als Liedkomponist durchstartet, verucht er sich als Journalist. Diese Pläne sind jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Rasch muss er sie mangels Begabung über den Haufen werfen. Vielleicht aus lauter Frust beginnt Widmann deshalb ein BWL-Studium. Er schließt es erfolgreich ab.

Zusammen mit seinem Freund Martin Simon gründet Widmann 1993 das Projekt "Joint Venture". Das Liedermacher-Duo verursacht vor allem in der Alternative-Nische eine Woge der Begeisterung. Mit ihrer Musik prägen sie die neuen Generation der sogenannten "Liedermaching-Szene". Nach dem plötzlichen Herz-Tod von Simon wird "Joint Venture" auf Eis gelegt.

Götz Widmann schlägt sich von nun an alleine durch die Musikwelt. Sein Stil verändert sich von oftmals satirischen Texten hin zu mehr ernsten und nachdenklichen Themen. Widmann veröffentlicht regelmäßig Alben und geht ebenso regelmäßig auf Tour. Inzwischen lebt der hoch angesehene Liedermacher-Punk in der Schweiz. Mit "Sittenstrolch" grast Widmann derzeit die deutschen Musikhäuser ab. Am Donnerstag, 26. Januar, liegt der Nürnberger Hirsch auf seiner Reiseroute.

Wir verlosen für den Abend 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. Januar 2017 um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Micha Klang