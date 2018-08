Grandbrothers im E-Werk: Wir verlosen Tickets

Düsseldorfer Duo tritt am 13. September in Erlangen auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Klavier steht stets im Zentrum der Musik von Erol Sarp und Lukas Vogel. Mit ihrem Können entwerfen sie aufregende Komposition zwischen Klassik und Elektronik. Für ihre Show im Saal des E-Werks verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Das Duo Grandbrothers tritt am 13. September im E-Werk auf. © pr_by Mischa Lorenz



Mit Erol Sarp und Lukas Vogel finden vor ein paar Jahren zwei versierte Musiker zueinander. Während der eine (Sarp) mit seinen Fingern über die Tasten des Flügels tanzt, modifiziert der andere (Vogel) die letztendlich in seinem Computer landenden Töne mittels vieler selbst zusammengeschraubter Apparaturen.

Die Reaktionen auf das erste Album der ehemaligen Studenten aus Düsseldorf fallen durch die Bank positiv aus. Wegen der vielen Kabel, die bei den Konzerten aus dem Bauch des Flügels ragen und mit dem Rechner von Vogel verbunden sind, wird die Performance der Grandbrothers auch gerne mal als "Chirurgie am offenen Herzen eines Konzertflügels" beschrieben.

Nach "Dilation" legt das Duo 2017 mit "Open" nach. Die Stücke der aktuellen und davor veröffentlichten Platte präsentieren die Grandbrothers nun am Donnerstag, 13. September, (Beginn: 20 Uhr) im E-Werk. Für dieses Konzert verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. September um 9 Uhr.

