Haindling in Nürnberg: Wir verlosen Gästelistenplätze

Band feiert ihr Dienstjubiläum am 26. Januar in der Meistersingerhalle - 31.12.2017 20:53 Uhr

NÜRNBERG - Die Kapelle gehört zu den führenden Bands aus bayerischen Gefilden. Im Januar schlagen die Wanderer zwischen den musikalischen Welten für eine Nacht ihr Lager in Nürnberg auf. Gewinnen Sie für dieses Konzert 1x2 Gästelistenplätze.

Haindling geben am 26. Januar ein Konzert in der Meistersingerhalle. © pr



Als der gelernte Töpfermeister Hans-Jürgen Buchner in den frühen 1980er Jahren damit beginnt, Musik zu produzieren, verschwendet er keinen Gedanken daran, jemals auch nur einen Groschen damit zu verdienen. Haindling soll ein reines Spaß-Projekt sein und bleiben. Doch nachdem gleich die ersten Produktionen, die dank des Kontaktes zu Kevin Coyne auf dem Label Polydor landen, auf sehr fruchtbaren Boden stoßen, konzentriert Buchner sich mehr und mehr auf Haindling.

Gut dreißig Jahre später gehört der unverwechselbare Sound seiner Gruppe weiterhin mit zu den spannendsten Tönen, die da aus bayerischen Gefilden kommen. Die wilde Mischung aus exotischen Klängen, klassischen Instrumenten und Buchners Mundartgesang erfreut nach wie vor ein breites Publikum.

Am Freitag, den 26. Januar, (Einlass: 19 Uhr - Beginn: 20 Uhr) feiert die Band, die übrigens auch für die Titelmelodien mehrerer TV-Serien verantwortlich zeichnet, ihr 35-jähriges Jubiläum in der Meistersingerhalle. Hierfür verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 23. Januar um 9 Uhr.

