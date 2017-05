Harry G kommt: Wir verlosen Karten

Kabarettist gastiert im Serenadenhof - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der gebürtige Regensburger hat innerhalb von nur wenigen Jahren eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Für sein Gastspiel in Nürnberg verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Harry G kommt am 27. Juni in den Serenadenhof. © pr



Im bürgerlichen Leben führt Harry G ein ganz normales Dasein. Der mittlerweile in München beheimatete Komödiant verwandelt sich nur auf der Bühne und vor einer Kamera zum wortgewandten Motzki, der seine mit viel intelligentem Witz ausstaffierten Grantelattacken in die Freiheit entlässt.

Im Geschäft ist Harry G, der mit richtigem Namen Markus Stoll heißt, seit etwa vier Jahren. Sein Clip über die Wies'n, in dem er die Eigenheiten des Volksfestes und seiner Besucher kommentiert, wird zum Social-Media-Schlager und mutiert zum Click-Wunder auf You Tube.

Seither erfreut sich Harry G großer Beliebtheit. Erfrischend bissig und manchmal politisch ein kleines bißchen unkorrekt hält er in seinen Beiträgen seinen Mitmenschen den Spiegel vor und fördert dabei so manche Absurdität seines Umfeldes zu Tage.

Derzeit ist Stoll mit seinem aktuellen Programm "#HarrydieEhre" im Freistaat unterwegs. Darin zeigt er sich wie zu erwarten in Bestform. Der Grantler, der inzwischen auch das Fernsehen erobert hat, kommt am Dienstag, 27. Juni, in den Nürnberger Serenadenhof. Für den Auftritt, der um 19.30 Uhr beginnt, verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. Juni um 9 Uhr.

