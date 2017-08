Hart und gut: Today Is The Day im Zentralcafé

NÜRNBERG - Die Truppe aus Nashville tritt seit über zwanzig Jahren mit Größen wie Motörhead, Napalm Death und Helmet überall auf der Welt auf. Für den Gig von Today Is The Day im Zentralcafé verlosen wir 1x2 Gästelistenlätze.

Today Is The Day treten am 27. September im Zentralcafé auf. Foto: pr



Dass aus Nashville, Tennessee, nicht ausnahmslos Country-Bands stammen, beweist die Truppe Today Is The Day. Deren Augenmerk liegt nämlich auf der Herstellung schwerer, gewaltiger Hardcore-, Noise- und Doom-Sounds. Mit traditionellem Country haben die Jungs also eher weniger am Hut.

Gegründet wird die Kapelle Anfang der 1990er Jahre von Strippenzieher Steve Austin. Noch immer steht er der Band voller Tatendrang vor. Mit der Musik, die Today Is The Day komponieren, beeinflussen sie bis heute etliche andere Gruppen verschiedenster Genres.

Am Mittwoch, 27. September, kommen die Nordamerikaner für ein Konzert ins Zentralcafé. Mit dabei ist dann die ebenfalls aus den Staaten stammende Band Tombs. In deren Produktionen verschmelzen trostloser Post-Punk-Minimalismus mit einer grimmigen Prise Sludge und Black Metal.

Wir verlosen hierfür 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 21. September um 9 Uhr.

