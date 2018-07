Hautnah dabei: Wir schicken Sie zum FCN nach Südtirol

Die Gewinner erhalten unter anderem Tickets für das Spiel gegen Bologna - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der 1. FC Nürnberg startet in Natz-Schabs (Südtirol) in die heiße Phase der Saisonvorbereitung und testet unter anderem gegen einen namhaften Gegner aus der italienischen Serie A - und Sie können live dabei sein! Wir verlosen zusammen mit der NÜRNBERGER Versicherung ein Rundum-Sorglos-Paket.

Jubeln Sie wie Georg Margreitter und Edgar Salli, wenn Sie an der Verlosung teilnehmen und mit ein bisschen Glück das Reisepaket nach Südtirol gewinnen. © Sportfoto Zink / DaMa



Im vergangenen Jahr holte sich der Club seinen Feinschliff in Südtirol, um einige Monate später den Aufstieg in Deutschlands Oberhaus perfekt zu machen. Keine große Überraschung also, dass man vom 27. Juli bis zum 5. August erneut auf das beschauliche Örtchen Natz-Schabs setzt, um sich für das Abenteuer Bundesliga vorzubereiten. Das absolute Highlight des Trainingslagers: Ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna, bei dem Sie live dabei sein können!

Denn gemeinsam mit der NÜRNBERGER Versicherung bietet nordbayern.de Ihnen die Chance, drei Tage lang den 1. FC Nürnberg hautnah zu erleben. Wir schicken 4 x 2 Gewinner vom 3. bis zum 5. August nach Natz-Schabs ins Trainingslager und haben für Sie ein exklusives Fan-Paket geschnürt, von dem andere nur träumen können.

Neben zwei Übernachtungen inklusive Halbpension in unmittelbarer Nähe zur Mannschaft, dürfen Sie sich auf diverse Fan-Geschenke (darunter Trikot, Schal und Fußball), sowie ein gemeinsames Abendessen mit den Nürnberger Aufstiegshelden freuen. Außerdem können Sie sich vor Ort ganz entspannt vom Shuttle-Service von A nach B bringen lassen und bei ihrem Aufenthalt #EinfachFanSein.

Denn das ist das Motto der NÜRNBERGER Versicherung, die als Hauptsponsor des 1. FC Nürnberg den zahlreichen Fans immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet, der Mannschaft noch näher zu kommen und unvergessliche Momente zu erleben.

Sie denken, das war schon alles? Von wegen! Auch ein Besuch einer Trainingseinheit und Eintrittskarten für das Freundschaftsspiel gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna (4. August) sind in ihrem Rundum-Sorglos-Paket enthalten. Und auch, wenn Sie ihre Anreise selbst planen müssen, so erhalten Sie zur Unterstützung einen 100-Euro-Tankgutschein, der jegliche Fahrtkostenprobleme beseitigen dürfte.

Zögern Sie also nicht und nehmen Sie jetzt an der Verlosung teil, um drei Tage lang den 1. FC Nürnberg aus nächster Nähe betrachten zu dürfen.

