House-Alarm: Disco Boys in der Indabahn

NÜRNBERG - Während die Rocker rund um den Dutzendteich ihre Köpfe schütteln, zerlegen die Disco Boys gleichzeitig die Indabahn in ihre Einzelteile. Für den Gig des House-Duos verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

The Disco Boys kommen am 3. Juni in die Indabahn. © pr



Ihre ersten Sporen als DJs verdienen sich The Disco Boys vor über zwanzig Jahren in der Hamburger Prinzenbar. Dort stehen Gordon und Raphael Woche für Woche ihren Mann als Resident-Dreher. Schon damals zeichnen sich die Disco-Buben durch ihren fröhlichen House-Sound auf. Nachdem sich die Burschen im Geschäft etablieren, veröffentlichen sie auch eigene Songs. Die Nummern stoßen auf reges Interesse.

Bookings rund um den Globus bei Großveranstaltungen wie der Mayday, Love Parade, Sensation White, Nature One, Time Warp und Sonne Mond Sterne stehen nun an der Tagesordnung. Eine eigene Veranstaltungsreihe auf Ibiza, die Auszeichnung mit dem Dance Music Award, Aufträge von Weltstars für deren Remixe bspw. für die Bee Gees machen The Disco Boys zu einem der erfolgreichsten Elektro-Acts der Gegenwart.

Am Samstag, 3. Juni, kommt das Duo in die Indabahn. Dort stehen sie neben Toni Rios und C-Rock an den Tellern. Der Abend steigt unter dem Motto "The Wild Club". Dahinter verbirgt sich eine von Cocoon-Urgestein Toni Rios 2015 ins Leben gerufene Eventreihe, die sich anschickt, nach Frankfurt nun auch andere Städte zu erobern.

Für den Gig, der um 23 Uhr beginnt, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 30. Mai um 9 Uhr.

