Ian Fisher singt: Karten für den Muz-Club abzugeben

Singer/Songwriter tritt am 5. April in Nürnberg auf - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Der US-Sänger Ian Fisher schreibt auf seinen Reisen quer durch Europa unentwegt Texte und bettet sie in wundervolle Melodien ein. Für seinen Auftritt im Muz-Club verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Ian Fisher bespielt am 5. April den Muz-Club. Foto: pr_by Andreas Jakwerth



Ian Fisher stammt aus der US-Provinz. Geboren wird er in Florida. Seine ersten Jahre verlebt er dagegen auf einer Farm in Missouri. Mit 21 fasst er den Beschluss, nach Europa überzusiedeln. "Um vor dem Bush-Regime wegzulaufen", wie er in einem Interview mit der Süddeutschen zugibt.

Sein erster Anlaufpunkt auf der anderen Seite des Atlantiks ist Wien, wo er ein Studium der Politikwissenschaft beginnt. Einige Zeit später landet er in Berlin. Immer im Gepäck seine Gitarre. Fisher schreibt permanent Texte und bastelt daraus feinfühlige Songs, die schon bald Größen wie Clueso nicht unbeeindruckt lassen.

Inzwischen sind mehr als eintausend Lieder zusammengekommen, die er bis dato auf hunderten Konzerten vorgetragen hat. Auf seinem neuen Album "Koffer" singt Fisher auch in deutscher Sprache. Das Werk vereint Nummern aus den vergangenen zehn Jahren. Die Scheibe versprüht eine ungemein elektrisierende Kraft und verdeutlicht das ganze schöpferische Können des Singer/Songwriters.

Für den Auftritt von Ian Fisher am Mittwoch, 5. April, im Muz-Club verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 29. März um 9 Uhr.

Micha Klang