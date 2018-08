Isländischer Songpoet im Stereo: Wir verlosen Tickets

Svavar Knutur kommt am 20. September nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Troubadour und Geschichtenerzähler aus dem hohen Norden hat sich für ein neuerliches Konzert in der Klaragasse angekündigt. Für diesen Auftritt verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Svavar Knutur singt am 20. September im Stereo. Foto: pr_by Gunnar Freyr



Auftritte des isländischen Musikers Svavar Knuturs hallen nach. Wer also schon einmal in den Genuss einer Performance des Troubadours gekommen ist, weiß, dass einem auch noch Tage danach so ein wohliges Gefühl in der Magengegend auf Schritt und Tritt begleitet.

Dieser Effekt hat natürlich seinen Grund. Denn Knutur ist jemand, der sein Publikum sofort in seinen Bann zieht. Vom ersten Moment an verzaubert er Männlein wie Weiblein, die ihm mit weit aufgerissenen Augen und offenen Ohren gegenüberstehen.

Der Multiinstrumentalist, dessen Lieder nicht selten zu Tränen rühren, hin und wieder aber auch ehrliches Gelächter auslösen, bezeichnet sich selbst als den "Public Health Troubadour". Schließlich sei er ja der Brokkoli unter den Singer und Songwritern und liefert die Erklärung ungefragt gleich hinterher. Wie der Brokkoli gehöre er nicht gerade zu den schönsten Exemplaren seiner Art. Aber wie der Sprossenkohl sei er ungemein gesund und seine Musik tue daher allen gut.

Am Donnerstag, 20. September, kommt Svavar Knutur auf ein neuerliches Gastspiel ins Stereo. Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. September um 9 Uhr.

