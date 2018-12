Jamaram Konzert: Gewinnen Sie Freitickets

NÜRNBERG - Die Live-Profis, die mittlerweile etwa 2.000 Gigs auf dem Kerbholz haben, sind ein weiteres Mal auf Tour. Für ihre Show im Erlangen verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Jamaram sind am 6. April im Hirsch zugange. Foto: pr



Auf einer Busfahrt lernen sich Tom Lugo und Samuel Hopf kennen. Am Ende ihrer Reise sind sie sich darüber einig, eine Band zu gründen. Der Schlagzeuger Murxen Alberti vervollständigt die Ursprungsbesetzung von Jamaram.

In der ersten Zeit jammen die Jungs einfach drauf los. Ohne richtige Songs zu schreiben, experimentieren sie vor sich hin. Auch bei den Konzerten läuft eigentlich alles spontan und improvisiert ab.

Im Laufe der Jahre ist nicht nur die Band größer geworden. Auch die Bühnen, auf denen sie performen, haben an Format gewonnen. So spielten sie unter anderem vor mehr als 10.000 Zuschauern auf dem Chiemsee Reggae Summer. Eines von mittlerweile etwa 2.000 Konzerten, die Jamaram bis heute absolviert haben.

Am Donnerstag, 27. Dezember (Einlass: 19 Uhr), treten die Live-Profis, die Ska mit Reggae und Dub verwursteln, im E-Werk auf. Für dieses Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. Dezember um 9 Uhr.

