Jesper Munk in Roth: Wir verlosen 2x2 Tickets für das Konzert

Ausnahme-Musiker gastiert am 22. März auf den Bluestagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Show von Jesper Munk im Rahmen der Bluestage in Roth ist ein echtes Highlight. Für den Gig des gebürtigen Münchners verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Jesper Munk tritt am 22. März in der Kulturfabrik auf. © pr_by Daniel Glasl



Jesper Munk tritt am 22. März in der Kulturfabrik auf. Foto: pr_by Daniel Glasl



Jesper Munk ist noch immer keine 30 Jahre alt. Und doch hat er in seinem bisherigen musikalischen Leben bereits jede Menge auf den Weg gebracht. Seitdem er 15 ist, spielt er Gitarre. Nach ein paar Jahren in einer Band, schlägt er eine Sololaufbahn ein.

Nach dem Abitur geht es nicht etwa per Interrail-Ticket einmal quer durch Europa, sondern schnurstracks ins Aufnahmestudio. Immer mit dabei ist Vater Rainer Germann, ebenfalls ein Musiker. Die Ergebnisse, die Jesper bei den Sessions erzielt, schlagen zunächst in ganz Süddeutschland hohe Wellen. Bald bezeichnet auch das ZDF den jungen Blues-Meister mit der faszinierenden Reibeisenstimme als herausragend.

Inzwischen kredenzt Munk seinen retrospektiven und zukunftsweisenden Blues in seiner Wahlheimat Berlin. Nach seinem umjubelten Konzert in der Kulturfabrik vor drei Jahren, kommt der Deutsch-Däne nun endlich wieder nach Roth. Am Donnerstag, 22. März (Beginn: 20 Uhr), performt er im Rahmen der Bluestage.

Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. März um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.