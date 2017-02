Julian Le Play im E-Werk: Wir verlosen Tickets

Österreichischer Sänger tritt am 3. März in Erlangen auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wiens reisender Troubadour kommt für einige Gigs ins Nachbarland. Am 3. März stellt Julian Le Play sich und seine Werke im Erlanger E-Werk vor. Für sein Konzert verlosen wir 3x2 Gästelistenplätze.

Julian Le Play beschallt am 3. März das E-Werk. © pr_by Max Parovsky



Julian Le Play beschallt am 3. März das E-Werk. Foto: pr_by Max Parovsky



Julian Le Play pflegt seit seiner Kindheit eine große Liebe zur Musik. Mit acht singt er im Chor der Wiener Opernschule. Als 16-Jähriger entdeckt er seine eigene Stimme als Songwriter. Aus Tagebucheinträgen während eines längeren Aufenthalts in Australien entwickelt Julian erste selbstkomponierte Songs. Bis heute entstehen fast alle seine Lieder beim Reisen, dem Unterwegssein und Entdecken fremder Länder und Kulturen.

Bis das Debütalbum erscheint ziehen jedoch noch einige Jahre ins Land. "Soweit Sonar" kommt 2012 auf den Markt. Die darauf zu findende Nummer "Mr. Spielberg" avanciert zu den meistgespielten Tracks des Jahres. Dafür erhält Le Play den Amadeus Award in der Kategorie Rock/Pop.

Julian Le Play verheiratet in seiner Musik Singer/Songwriter-Sound mit auf den Punkt gebrachter Elektronik. Nach "Melodrom" erscheint im vergangenen April "Zugvögel". Seine bis dato letzte LP. Sie vereint zwölf Nummern, die sich zum musikalischen Roadmovie mit Mut zum Cinemascope formen. Mal klingt das nach Soul und R'n'B, mal schieben elektronische Beats die Tracks voran. Als roter Faden fungiert dabei stets Julians warme, sonore Stimme. Und so entstehen am Ende kleine, große Hymnen mit jede Menge Tiefgang.

Für seine Show im E-Werk verlosen wir 3x2 Freikarten. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. Februar um 9 Uhr.

Micha Klang