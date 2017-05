Kabarett im Fifty-Fifty: Tickets für Jürgen Becker gefällig?

Kölner Satiriker kommt am 29. Juni nach Erlangen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jürgen Becker ist ein alter Hase im Business. Der Rheinländer steht seit über dreißig Jahren auf der Bühne und bespaßt am 29. Juni die Besucher des Fifty-Fifty mit seinem aktuellen Programm. Für den Auftritt verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Jürgen Becker kommt am 29. Juni ins Fifty-Fifty. © pr_by Simin Kianmehr



Als gebürtiger Kölner kommt man um den Karneval nicht herum. So verhält es sich auch bei dem 1959 in der Domstadt geborenen Kabarettisten Jürgen Becker. Mit Anfang 20 gründet er die "Stunksitzung". Der Vereinigung steht er elf Jahre als Präsident vor. In dieser Zeit zeichnet er für Sketche, Lieder und Moderationen mitverantwortlich.

Währenddessen ist Becker schon mit einer eigenen Sendung im Radio vertreten. Außerdem tritt er im Rahmen der "Mitternachtsspitzen" im Fernsehen auf. Mit dem ersten Soloprogramm als Kabarettist kommt Becker 1992 um die Ecke. In "Biotop für Bekloppte" erzählt er die Kölner Stadtgeschichte nach.

Seit vergangenem Jahr klappert er mit "Volksbegehren - Die Kulturgeschichte der Fortpflanzung" die deutschen Lachhäuser ab. Darin bittet Becker zum Blick durchs Schlüsselloch. Das Publikum darf sich beim Liebesspiel mit Worten aufs angenehmste gekitzelt fühlen und beim Anblick von hundert erotischen Meisterwerken in Deckung bleiben.

Für sein Gastspiel am Donnerstag, 29. Juni, im Fifty-Fifty verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 22. Juni um 9 Uhr.

