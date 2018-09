Kellermensch im Kellerklub: Gewinnen Sie Karten

Dänische Metal Combo performt am 10. Oktober im Club Stereo - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Gruppe, die sich bei der Wahl ihres Bandnamens vom Titel eines Dostojewski Romans inspirieren ließ, kommt nach Franken. Für die Show der Mannen verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Kellermensch treten am 10. Oktober im Club Stereo auf. © pr



Man schreibt das Jahr 2006, als sich im dänischen Esbjerg sechs Mannen zusammenrotten und beschließen, eine Metal Band ins Leben zu rufen. Neben genretypischen Klangkörpern verwenden Kellermensch bei der Komposition ihrer Stücke hier und da auch mal eine Hammondorgel oder gar ein Piano.

Die Früchte der Plackerei landen auf einem Album, das 2009 erscheint. Die Presse lobt die Platte in den Himmel. Sogar deutsche Medien geizen nicht mit Komplimenten, obwohl die Scheibe hier erst zwei Jahre später in Form eines Re-Release zu haben ist.

Wieder vergehen Jahre bis die dänischen Kellermenschen mit einer weiteren Langspielplatte ums Eck kommen. "Goliath" bleibt düster und dürfte so auch bei Fans von Nick Cave, Neurosis und Arcade Fire offene Türen einrennen.

Am Mittwoch, 10. Oktober, (Beginn: 20 Uhr) spielen Kellermensch im Kellerklub in der Klaragasse 8. Für den Gig im Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 8. Oktober um 9 Uhr.

