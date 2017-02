Kelley Mickwee im Künstlerhaus: Gewinnen Sie Karten

Americana-Sängerin ist am 10. Mai zu Gast - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Der US-Amerikanerin Kelley Mickwee gelingt es, lediglich mit einer Gitarre und ihrer Stimme verdammt starke Americana-Songs zu komponieren. Für ihr Konzert im Künstlerhaus verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Kelley Mickwee singt am 10. Mai im Künstlerhaus. © pr



Kelley Mickwee singt am 10. Mai im Künstlerhaus. Foto: pr



Menschen, die in Tennessee zur Welt kommen, werden im Erwachsenenalter keine prüden Juristen oder langweilige Steuerberater. Sie werden Musiker. So wie Kelley Mickwee. Sie wird im Geburtsland des Rock'n'Roll, in der Wiege des Blues und Country geboren und trägt damit das Gespür für Musik von Anfang an in ihrer DNA.

Zu Beginn ihres Schaffens besteigt sie als Teil des Duos Jed & Kelley die Bühnen des Landes. Danach wirkt sie in der Damen-Formation The Trishas mit, die im gesamten Americana-Genre hohes Ansehen genießt. Als die Mitglieder sich Ende 2013 eine unbestimmte Pause verordnen, beschließt Kelley alleine weiterzumachen.

Etwa ein Jahr später präsentiert Mickwee mit "You Used To Live Here" ihr Debütalbum als Solo-Künstlerin. Die Stücke landen innerhalb kürzester Zeit im Kasten. Eingespielt werden sie mit befreundeten Musikern in einer ausgeborgten Villa. Kelleys Werk wurzelt in Americana und einer staubigeren, groovigeren Nebenstraße des Songwriter-Genres. Jeder der sieben Songs offenbart einen anderen Aspekt von Kelleys stilistischer Reichweite. Selbst wenn die Tracks mal in einen höheren Gang schalten, schwingt stets eine große Portion Melancholie mit.

Für den Auftritt von Kelley Mickwee am Mittwoch, 10. Mai, im Künstlerhaus verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 3. Mai um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Micha Klang