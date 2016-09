Suns Of Thyme sind eine Band aus Berlin. Das Quintett hat soeben das zweite Album veröffentlicht und es auf den Namen "Cascades" getauft. Meisterlich lassen sie darauf Space, Shoegaze und Psych nostalgischer Couleur mit Death Rock und Velvet Underground kollidieren. Voller Melancholie und nonchalanter Großartigkeit schraubt sich diese detailverliebte und elegische Ode an die Freigeistigkeit auf immer hinter die Augen und zwischen die Ohren. Bevor die Kapelle aus der Hauptstadt am Mittwoch, 28. September, über die Saiten schrubbt, eröffnet die Band Cameron Lines den Abend. Los geht's um 21 Uhr.



