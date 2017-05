Lars Redlich im Fifty-Fifty: Gewinnen Sie Karten

Berliner Komödiant kommt am 24.6. nach Erlangen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Berliner Entertainer macht mit seinem ersten Bühnenprogramm "Lars But Not Least!" Ende Juni in Erlangen Halt. Für seine Stippvisite im Fifty-Fifty verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Lars Redlich gastiert am 24. Juni im Fifty-Fifty. Foto: pr



Lars Redlich wird 1981 in Berlin geboren. Von den Eltern bekommt er die Freude an Musik in die Wiege gelegt. Denn die Mutter wird nicht müde, immerzu "Ein bisschen Frieden" vor sich hin zu summen. Der Vater hat es dagegen gern ein wenig lauter. Er posaunt nahezu alle Hits der Neuen Deutschen Welle unüberhörbar in die Welt. Also auch in Richtung Kinderschaukel.

Der darin befindliche Lars lässt das alles brav über sich ergehen. Er rächt sich als kleiner Junge, als er damit beginnt, eine Blockflöte zu malträtieren. Der Flöte folgt eine Klarinette. Doch weil man damit nur wenig Frauen beeindrucken kann, zieht während der Pubertät eine Gitarre ins Jugendzimmer ein. Mit dem Instrument in der Hand gelingt es Lars, die Pole Position am Lagerfeuer einzunehmen.

Schließlich landet der inzwischen erwachsen gewordene Mann in einer Coverband. Mit ihr bestreitet er zahlreiche Auftritte vor kreischenden Menschen. Nebenher studiert Redlich Musical in seiner Heimatstadt. Dadurch kann er sich Rollen in vielen Produktionen ergattern. Sogar bis ins Fernsehen schafft es der Entertainer, der nun mit einem ersten, eigenen Comedyprogramm auf Tour geht.

"Lars but not least" ist eine Kombination aus Show, Kabarett, Musikcomedy und eigenen Songs, sowohl mit ehrlichen und nachdenklichen Tönen als auch mit mitreißenden Momenten und intelligentem Humor. Am Samstag, 24. Juni, kommt Improvisationstalent Redlich damit ins Erlanger Fifty-Fifty.

Für den um 20 Uhr beginnenden Auftritt verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. Juni um 9 Uhr.

