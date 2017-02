Laut und gut: Wir verlosen Tickets für Colour Haze

NÜRNBERG - Deutschlands Vorzeige-Kapelle in Sachen Psychedelic und Heavy Rock gibt sich im Hirsch die Ehre. Gemeinsam mit der Band My Sleeping Karma treten sie am 29. März vors Publikum. Wir verlosen 2x2 Gästelistenplätze.

Die Psychedelic-Band Colour Haze spielen am 29. März im Hirsch. © pr_by Matias Corrial



Allen Menschen, die auf den Klang einer elektrisch verzerrten Gitarre stehen, dürfte der Name Colour Haze durchaus geläufig sein. Die Münchner Formation gilt schließlich als federführend im Psychedlic und Heavy Rock.

Die Musik des Trios kommt manchmal sanftmütig, manchmal ganz wild um die Ecke. Stets im Vordergrund agiert dabei Stefan Koglek. Zum einen, weil er für den Gesang verantwortlich zeichnet. Zum anderen, weil er mit seiner Bratklampfe den Ton angibt.

Neben Colour Haze sind am Mittwoch, 29. März, die Aschaffenburger Rocker von My Sleeping Karma live zu erleben. Im Gegensatz zur Münchner Band verzichten My Sleeping Karma weitesgehend auf Gesangsparts. Beide Gruppen präsentieren bei ihrer Show im Hirsch ihre aktuellen Alben. Wir verlosen hierfür 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 23. März um 9 Uhr.

Micha Klang