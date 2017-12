Lesung mit Volkmann: Wir haben Gästelistenplätze

Kölner Autor tritt am 16. Januar im Stereo auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der ehemalige stellvertretende Chefredakteur des Intro Magazins liest gerne auf kleinen Bühnen aus seinen verschiedenen Werken. Für sein Gastspiel im Club Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Linus Volkmann tritt am 16. Januar im Stereo auf. © pr_by Katharina Schmidt



Linus Volkmann hat sich voll und ganz der Welt der Buchstaben verschrieben. Der studierte Germanist fertigt Texte für verschiedene Magazine an. Am meisten liebt er die gute alte Popkultur. So sehr, dass er der schlechten stets mit einem flammenden Schwert auflauert.

Neben Artikeln veröffentlicht Volkmann, der aus Frankfurt stammt, jedoch in Köln lebt, auch ganze Bücher. Sie kommen vorwiegend im Ventil Verlag heraus. Als ob das nicht alles bereits erfüllend genug wäre, greift er der Redaktion von Jan Böhmermann hin und wieder tatkräftig unter die Arme und erstellt für die Sendung verschiedenste Beiträge.

Am Dienstag, 16. Januar, (Einlass: 19.30 Uhr - Beginn: 20 Uhr) ist Linus Volkmann im Club Stereo zu Besuch. Im Rahmen seines Auftritts werden Texte gelesen, Videos gezeigt und Schnäpse getrunken. Alles für die Kunst versteht sich. Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 9. Januar um 9 Uhr.

