Let It Swing: Karten für Babylon Party zu gewinnen

NÜRNBERG - Nach dem feinen Auftakt im Januar steht nun die zweite Runde an. Wir verlosen für den Abend im Roten Salon des Z-Baus 2x2 Gästelistenplätze.

Die nächste Babylon Party findet am 10. März im Z-Bau statt. © pr



Die Musikrichtung Electroswing ist ein zwar beliebtes, aber vergleichsweise junges Genre. Die zwei dieser Richtung zugrunde liegenden Sparten existieren derweil schon etwas länger.

So entstand der Swing bekanntermaßen in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Electro erblickte dagegen in den Siebzigern das Licht der Welt. Zumindest die Urform des heute bekannten Stils. Die Bands Kraftwerk und auch Yello seien hier exemplarisch genannt. Sie trugen erheblich dazu bei, dass Gerätschaften wie Synthesizer und Drumcomputer Einzug in die Musikproduktion hielten und daraus der sogenannte Electro mit seinen vielen Unterformen entstand.

Am Freitag, 12. Januar, fand im Roten Salon des Z-Baus eine Fete statt, bei der ausschließlich Lieder der Sparte Electroswing gespielt wurden. DJ Uwe Haenel und Beso Mateo standen ihren Mann und versorgten die teils im Look der Twenties erschienenen Besucher mit den Genre-Hits.

Nun steht die zweite Runde auf dem Plan. Am Samstag, 10. März, ist erneut der Rote Salon Austragungsort der Babylon Party. An den Tellern werkeln diesmal Abry und Swingshady. Wer wieder im 20er/30er-Outfit aufkreuzt, erhält eine von Veranstalterseite nicht näher beschriebene Belohnung. Los geht's um 22 Uhr. In der ersten Stunde findet zudem eine Tanzeinweisung statt.

Für die schwungvolle Sause verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 5. März um 9 Uhr.

