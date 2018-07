Lieder am See: Wir verlosen Festival-Tickets!

NÜRNBERG - Bei der achten Auflage des Festivals reisen einmal mehr etliche Granten des Rock-Business an. Für das Spektakel im Grünen, bei dem unter anderem Status Quo, die Spider Murphy Gang und Wishbone Ash performen, verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Status Quo headlinen das diesjährige Lieder am See Open Air am 4. August in Spalt. © pr_by Tovita Bråthen Razz



Das Festival, das seit 2011 im Strandbad Spalt-Enderndorf stattfindet, bietet alles, was das Rockerherz begehrt. Umrahmt von einer pittoresken Kulisse grüßen Helden des Bratgitarren-Universums gut gelaunt von der Bühne und beglücken so die mehreren tausend Besucher der Veranstaltung.

In den Konzertpausen können die Festivalgäste einen kleinen Törn auf der MS Brombachsee unternehmen, eine Weile im Klettergarten abhängen oder es sich mit einem Schaumigen irgendwo am Strand bequem machen. Auf einem nahe gelegenen Areal darf darüber hinaus gecampt werden.

Das Line Up der elften Edition von "Lieder am See" am Samstag, 4. August, führen die Briten von Status Quo an. Ihre mit Spannung erwartete Show beginnt um 21.45 Uhr. Davor spielen Wishbone Ash, die Spider Murphy Gang sowie die Original Gypsies. Einlass am Veranstaltungstag ist um 12 Uhr.

Für das Open Air verlosen wir nun 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 1. August um 9 Uhr.

