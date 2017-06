MADville Festival: Wir verlosen Karten

Elektronisches Musikfest steigt am 8. Juli bei Würzburg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf dem Flugplatz Giebelstadt finden am 8. Juli alle Electro-Fans ihr Glück. Auf insgesamt vier Floors steppt der Bär. Wir verlosen für das MADville Festival 2x2 Gästelistenplätze.

Bebetta © pr



Der Flugplatz Giebelstadt vor den Toren Würzburgs ist am Samstag, 8. Juli, fest in den Händen der Fans von elektronischer Musik. Ab 13 Uhr können es sich die Besucher des MADville Festivals in vier Bereichen gemütlich machen.

Die Areas heißen Generator, Donnerkuppel und Laboratorium. Hinzu kommt die MADitation Area. Dieser Bereich befindet sich etwas abseits der lauten Bühnen. Ideal, um einmal durchzuschnaufen und den eigenen Akku wieder aufzuladen.

Mit Dominik Eulberg, Monika Kruse, Monkey Safari, Bebetta und Kollektiv Turmstraße findet sich beim MADville quasi die komplette deutsche Tech-House- und Techno-Elite ein. Viel Zeit, um in der lauschigen MADitation Area durchzupusten, bleibt den Gästen also eher nicht. Schließlich will ein jedes Tänzerlein eigentlich keine Sekunde des Sets seines Lieblingsacts verpassen.

Für das Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 3. Juli um 9 Uhr.

