Me + Marie im Stereo: Gewinnen Sie Tickets

Das Duo stattet Nürnberg am 8. Februar einen Besuch ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In den Liedern des Duos paaren sich schwere Gitarren mit flockigen Drums. Wer wissen will, wie sich das anhört, sollte zum Konzert ins Stereo schauen. Wir verlosen dafür 2x2 Gästelistenplätze.

Me + Marie © pr_by Lorraine Hellwig



Me + Marie Foto: pr_by Lorraine Hellwig



Die zwei Mitglieder von Me + Marie kommen aus zwei unterschiedlichen Musikwelten. Während Marie ausgebildete Jazz- Drummerin ist, befinden sich die Wurzeln von Gitarrist Roland im weiten Feld des Rock.

Vor ein paar Jahren stellen sie das erste Resultat ihrer Kooperation ins Netz. Die Resonanz kann sich sehen lassen. Sie fällt durchweg positiv aus. Der Berliner Alex Sprave greift ihnen bei der Produktion ihres Debütalbums unter die Arme. "One Eyed Love" erscheint 2016.

Maria de Val, Ex-Mitglied bei "Ganes", und Roland bleiben am Ball. Sie touren fast unentwegt durch die Clubs Europas. Auf einer einsamen Berghütte in Südtirol entstehen schließlich die Songs des Nachfolgers, auf dem das Duo schwere Gitarren mit flockigen Drums verheiratet, düstere Themen mit hymnischen Melodien verbindet und poppige Hooks sowie cineastische Passagen einbaut.

Am Freitag, 8. Februar (Beginn: 20 Uhr), stellen Me + Marie diese neue Scheibe im Stereo vor. Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 6. Februar um 9 Uhr.

