Namika in Nürnberg: Wir verlosen Karten

Sängerin bespielt am 15. Januar den Löwensaal - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Die Musikerin mit den marokkanischen Wurzeln zählt seit ihrem Hit "Lieblingsmensch" zu den weiblichen Aushängeschildern der deutschen Popmusik. Für ihren Gig in der Noris gibt es 1x2 Gästelistenplätze zu gewinnen.

Namika kommt am 15. Januar in den Löwensaal © pr_by Daivd Daub



Als Namika ein kleines Mädchen ist, findet sie Gefallen an Rap und Hip-Hop. Eine der ersten Platten, die sich die Frankfurterin zulegt, ist eine Scheibe von Missy Elliott. Die Art, wie die US-Musikerin Rap und Gesang vermengt, üben eine große Anziehungskraft auf Namika aus.

Nur einige Jahre später ist Namika selbst eine Musikerin. 2015 veröffentlicht sie das Debüt und tauft das Werk auf den Namen "Nador". Das Album, dessen Titel der Heimatstadt ihrer marokkanischen Eltern entlehnt ist, beinhaltet die Hit-Single "Lieblingsmensch".

Die Nummer hält sich mehrere Monate in den Charts und Radiostationen spielen den Song in Dauerschleife. Namika wird zum gefragten Star. Sie gibt Konzerte mit den ganz Großen und legt schließlich mit "Que Walou" nach.

Der Nachfolger des Gold-Albums ist eine Scheibe über Selbstbehauptung, über Identität und der Suche nach dem Glück. Am Dienstag, 15. Januar (Einlass: 20 Uhr), stellt die Songschreiberin die Produktion im Löwensaal vor.

Für dieses Event verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 11. Januar um 9 Uhr.

Kleiner Hinweis am Rande: Namika wird bereits Anfang August erneut in der Region sein. Am 2. August gibt sie am Ufer des Brombachsees gemeinsam mit Max Giesinger eine Doppelheadlinershow.

