Neoklassik Konzert: Gewinnen Sie Tickets

Komponist Federico Albanese spielt am. 25. April in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei der kommenden Ausgabe von "Across" präsentiert der Mailänder Musiker seine Arbeiten. Für den Auftritt von Albanese im Neuen Museum verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Federico Albanese performt am 25. April im Neuen Museum. © pr_by Beniamino Barrese



Bereits während seiner Kindheit erlernt der 1982 in Mailand geborene Künstler Federico Albanese das Klavier- und Klarinettenspiel. Eine professionelle Karriere als Pianist scheint damals aber noch in weiter Ferne.

Doch einige Jahre später hat es Albanese dann geschafft. Seine natürliche Begabung und die musikalische Vielseitigkeit haben ihm dabei geholfen, den Traum von einem Leben voll und ganz im Zeichen der Musik in die Realität umzusetzen. Mittlerweile nennt man Albaneses Namen oft in einem Atemzug mit Größen wie Nils Frahm oder Martin Kohlstedt.

Die Arrangements, die der Wahlberliner zusammenbraut, wirken luftig und cinematisch. Sie balancieren gekonnt an der Grenze hin zum Kitsch und vereinen klassische Musik, Electronica und Psychedelica.

Bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt am Mittwoch, 25. April (Beginn: 21 Uhr), im Neuen Museum präsentiert Albanese die Stücke seines frisch releasten dritten Albums "By The Deep Sea". Die darauf vereinten Werke entfalten beim Hören eine betörende Eleganz und Tiefe. Albaneses Performance findet im Rahmen der "Across"-Reihe statt.

Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. April um 9 Uhr.

