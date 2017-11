No Money Kids im Muz-Club: Gewinnen Sie Gästelistenplätze

Blues-Rocker kommen am 13. Dezember nach Nürnberg - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Das französische Duo entfaltet trotz spartanischer Besetzung einen äußerst voluminösen Sound. Für den Auftritt von No Money Kids in der Noris verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

No Money Kids © pr_by Valery K



Aus der Stadt der Liebe stammen Félix Matschulat und sein Kumpel JM Pelatan. Während ihre Freunde ihre freie Zeit in gemütlichen Straßencafés verbringen, dabei Milchkaffee trinken und im Anschluss daran einen gemütlichen Spaziergang rund um den Eiffelturm unternehmen, trifft man Matschulat und Pelatan hauptsächlich in deren Studio an.

Dort trinken sie zwar auch hin und wieder einen Milchkaffee. Meistens arbeitet das Duo jedoch akribisch an neuen Songs, die nach schnörkellosem Rock und überbordendem Blues duften. So ganz entfernt erinnert ihr eigenständiger Sound zuweilen an die Musik der Black Keys. Aber eben auf eine besonders frische Art, was man diesem Musikgenre eigentlich gar nicht mehr zugetraut hätte.

Die zwei Musiker geben in ihrem Heimatland an die 100 Konzerte pro Jahr und haben bereits einige Newcomer-Preise abgestaubt. Am Mittwoch, 13. Dezember, stattet das Duett dem Muz-Club einen Besuch ab und wagt somit den Sprung rüber nach Deutschland.

Für die Performance der No Money Kids am Mittwoch, 13. Dezember, im Muz-Club (Beginn: 20 Uhr) verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 7. Dezember um 9 Uhr.

