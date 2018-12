"Nürnberger Geheimnisse": Wir verlosen Bücher

Das Werk greift 50 Besonderheiten der Frankenmetropole auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das neue Buch "Nürnberger Geheimnisse" stellt 50 Besonderheiten der Stadt vor. Mit etwas Glück könnt Ihr bei unserer Buchverlosung ein Exemplar gewinnen.

Das Buch "Nürnberger Geheimnisse" dreht sich ganz um die Besonderheiten der Frankenmetropole. © NN



Das Buch "Nürnberger Geheimnisse" dreht sich ganz um die Besonderheiten der Frankenmetropole. Foto: NN



Warum gibt es im Heilig-Geist-Spital zwei Gräber, die wie Tische aussehen? Was sind das für seltsame Eisenhaken, die am dicken Sandsteinturm des Handwerkerhofs hängen? Und welches architektonische, futuristische Juwel kann man bei der NürnbergMesse entdecken? Das sind drei der 50 Geheimnisse, die das Werk aufgreift. Das Hardcover-Buch, an dem die Nürnberger Nachrichten beteiligt ist, ist ein Stadtführer der etwas anderen Art. Hier erfährt man Geschichten, die nichts mit dem gängigen Auflisten von Jahreszahlen zu tun haben. Menschen und ihre Geschichte kommen in dem Werk vor, die Nürnberg geprägt haben. Ungewöhnliche Ereignisse finden sich auf den 192 Seiten wieder, die ihre Spuren in der Stadt hinterlassen haben.

Wenn Ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, beantwortet bitte die unten stehende Frage und schickt die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist Freitag, 7. Dezember, 14 Uhr. Die Gewinner bekommen das Buch zugeschickt.

Solltet Ihr nicht gewinnen, das Buch aber trotzdem haben wollen: Es ist im Handel (ISBN: 978-3-946581-56-7) für 19.90 Euro, in den NN-Geschäftsstellen und im Internet erhältlich: bast-medien.de oder zeitungsshop.nordbayern.de.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Hartmut Voigt