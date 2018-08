Nürnberger Volksfest: Familienpakete zu gewinnen

Große Verlosung in Kooperation mit dem Süddeutschen Schausteller-Verband - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch bis zum 9. September steigt rund um den Dutzendteich das 160. Herbstvolksfest. Gewinnen Sie hierfür eines von 50 prall gefüllten Familienpaketen.

Volksfest Nürnberg © Hippel



Volksfest Nürnberg Foto: Hippel



Das 160. Nürnberger Herbstvolksfest ist vergangenen Freitag feierlich eröffnet worden. Auf dem etwa 1.000 Quadratmeter großen Areal stehen knapp 40 Fahrgeschäfte zur Unterhaltung der Besucher bereit. Aufkommende Hungergefühle kann man an 47 Imbissbuden beseitigen. Außerdem sind sechs Zeltgaststätten auf dem Gelände zu finden.

In Kooperation mit dem Süddeutschen Schausteller-Verband verlost nordbayern.de nun 50 Familienpakete für den großen Rummel am Dutzendteich. In den Paketen finden sich Gutscheine für eine Maß Bier, sechs Fahrgeschäfte/Belustigungen, ein Kinderfahrgeschäft, ein weiteres Getränk, einen Imbiss sowie eine Süßigkeit.

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 2. September um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und können dann ihr Paket im Büro des Schausteller-Verbandes in der Bayernstr. 100, 90471 Nürnberg (Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 8.00 bis 12.30 und 13.30 bis 17.00 Uhr) unter Vorlage der ausgedruckten E-Mail abholen.

