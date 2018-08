Odd Couple im Muz-Club: Gewinnen Sie Tickets

Garage- und Krautrock-Kapelle reist am 19. September nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Wahl-Berliner haben ein neues Album fabriziert. "Yada Yada" klingt abermals außerordentlich gut. Die dazugehörige Tour führt das nun in Trio-Größe agierende Ensemble auch nach Franken. Für die Show in Nürnberg hauen wir 2x2 Gästelistenplätze auf den Putz.

Odd Couple © pr



Wenn man das wundervolle Ostfriesland dauerhaft hinter sich lässt, muss dahinter ein driftiger Grund stecken. Tammo Dehn und Jascha Kreft von Odd Couple hatten einen driftigen Grund: Die Musik.

Den Lockrufen der Stadt Berlin mit ihren großartigen Möglichkeiten für Künstler jedweder Art können sich auch die zwei Jugendfreunde nicht entziehen. Erst macht der eine rüber. Kurze Zeit später, als ein Zimmer Jaschas WG in frei wird, packt auch Tammo die Koffer.

In der Hauptstadt feilen die zwei Multiinstrumentalisten weiter an ihrem Sound. Und der ist definitiv nichts für engstirnige Schubladendenker. Ohne Scheu komponieren sich Odd Couple nämlich durch Neue Deutsche Welle, Garage, Glam-, Space- und Krautrock.

Seit der Veröffentlichung des letzten Albums "Yada Yada" ist die Kapelle nun als offizielles Trio aktiv. In dieser Besetzung kommt die Band am Mittwoch, 19. September, (Einlass: 20 Uhr) auch in den Muz-Club. Support liefert das Luzerner Duett Blind Butcher.

Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 17. September um 9 Uhr.

