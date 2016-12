"Planet Wüste" in Roth: Wir verlosen Freikarten

Show mit Michael Martin gastiert am 13.01. in der Kulturfabrik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Fotograf Michael Martin fährt mit einem riesigen Koffer voller neuer, toller Bilder von seinen weiten Reisen nach Roth. Am 13. Januar findet seine Multivisions-Show "Planet Wüste" in der Kulturfabrik statt. Wie verlosen 2x2 Plätze auf der Gästeliste.

Michael Martin am 12. Januar in der Kulturfabrik © pr



Michael Martin am 12. Januar in der Kulturfabrik Foto: pr



Der in den 60er Jahren geborene Fotograf Michael Martin ist studierter Geograph und Politikwissenschaftler. Seit über drei Dekaden berichtet er von seinen Reisen in die Wüsten dieser Erde. So avanciert er in dieser Zeit zum wohl renommiertesten Wüstenfotograf, den die Welt zu bieten hat.

Martin hat bis heute an die 30 Bildbände veröffentlicht. Er produziert Fernsehfilme und geht mit seinen Werken regelmäßig auf Tour. So kommt der in Pasing lebende Fotograf am Freitag, 13. Januar, mit seiner aktuellen Multimediashow "Planet Wüste" in die Rother Kulturfabrik.

Darin zeigt Michael Martin das Phänomen Wüste in einzigartigen, noch nie gezeigten Fotografien. Er stellt dabei die Trockenwüsten unseres Planeten den Kälte- und Eiswüsten der Arktis und Antarktis gegenüber, zieht Parallelen und macht Unterschiede deutlich. So zeigt der Diplom-Geograph nicht nur faszinierende Bilder spektakulärer Landschaften, sondern geht auch der Frage nach, wie Tiere, Pflanzen und Menschen in diesen Extremzonen der Erde überleben können.

Wir verlosen für den Abend 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. Januar 2017 um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Micha Klang