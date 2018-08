Pop im Hirsch: Tickets für Laith Al-Deen zu gewinnen

Der Musiker gastiert am 7. September in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit bald zwanzig Jahren beliefert Laith Al-Deen die Deutschen mit gefühlvoller und eingängiger Popmusik und fährt damit Erfolg um Erfolg ein. Für seinen neuerlichen Auftritt in der Noris hauen wir 1x2 Gästelistenplätze auf den Putz.

Laith Al-Deen kommt am 7. September in den Hirsch. © pr



Der Musiker Laith Al-Deen vereint in seinem Körper deutsche und irakische Wurzeln. Gleich die allererste Single "Bilder von dir" - die Adaption eines wenige Jahre zuvor in englischer Sprache veröffentlichten Titels - beschert ihm einen großen Erfolg auf ganzer Linie. Zur Belohnung geht es als Support von Pur auf Tour.

Der Verfechter deutschsprachiger Popmusik legt sich nun keinesfalls auf die faule Haut. Es folgen immer wiederkehrende wochenlange Studioaufenthalte. Die Früchte der Plackerei lassen nicht lange auf sich warten. Neben Laith Al-Deens Debütalbum schafft es auch der Nachfolger in die Charts.

Das Erfolgsbarometer zeigt bis heute steil nach oben. Denn inzwischen haben zwei seiner vielen Alben sogar Platz 1 eingenommen. Vier weitere erreichen die Top Five. Laith Al-Deens bislang letzte Produktion heißt "Bleib unterwegs". Sie entsteht in Zusammenarbeit mit einem neuen Produzenten. Die Platte, die 2016 auf den Markt gekommen ist, ist ein Hybrid aus alt und neu. Der Titel der Scheibe soll dabei keine Phase sein, sondern eine Haltung zum Ausdruck bringen.

Am Freitag, 7. September, (Beginn: 20 Uhr) bespielt Laith Al-Deen den Hirsch. Für dieses Konzert verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 4. September um 9 Uhr.

