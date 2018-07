Punkrock Heroes: Karten für Lagwagon zu gewinnen

Kalifornische Band tritt am 17. August im Hirsch auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Lagwagon gehen in den frühen 1990er Jahren ans Netz und lassen mit ihrem schnellen melodischen Hardcore sofort aufhorchen. Für ihr Gastspiel in Nürnberg verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Lagwagon kommen am 17. August in den Musik-Club Hirsch nach Nürnberg. © Lisa Johnson



Die Suche nach einem geeigneten Bandnamen erweist sich oft als gar nicht mal so leicht. Die Musiker der in Kalifornien gegründeten und mittlerweile weltbekannten Punkrock-Kapelle Lagwagon könnten ein Lied davon singen.

So agieren sie in den allerersten Tagen noch unter der Losung Section VIII. Doch richtig glücklich werden die Punkrocker um Sänger Joey Cape damit nicht. Also zieht sich die Gruppe abermals zu Beratungen in den Proberaum zurück.

Nach tagelangen Gesprächen einigt man sich schließlich auf Lagwagon. Aber nicht etwa, weil alle so großen Gefallen daran finden. Lagwagon ist laut den Mitgliedern lediglich der einzige Name auf der Liste, an dem sich keiner der Fünfen besonders stört.

Lagwagon ackern nun wie wild. Sie releasen Platte für Platte und eine Tour folgt der anderen. Ihr melodischer Punkrock stößt inzwischen auch in Europa auf große Gegenliebe. Zwar sorgt die Ende der 1990er Jahre abebbende Pop-Punk-Welle für einen kleinen Beliebtheitseinbruch. Doch Lagwagon gehen ihren Weg unbeirrt weiter. Ihre letzte Veröffentlichung hört auf den Namen "Hang". Sie erscheint 2014 und klingt trotz erheblich reduziertem Tempo um einiges härter als ihre Vorläufer.

Am Freitag, 17. August, (Beginn: 20 Uhr) stellen Lagwagon die Produktion im Hirsch vor. Für diesen Abend verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 15. August um 9 Uhr.

