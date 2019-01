Radio Z Winterfest: Wir verlosen Tickets

Der Sender lädt am 9. Februar in den Muz-Club - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit viel Live-Musik und reichlich guter Laune geht das Winterfest der Nürnberger Radiostation über die Bühne. Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Ambiviolenz © pr



Ambiviolenz Foto: pr



Immer im Januar und damit immer dann, wenn es außen furchtbar kalt ist, steigt das Winterfest von Radio Z im Muz-Club. Bei dem Festchen dürfen sich fränkische Disco-Dancer den Weihnachtsstollen von der Hüfte schunkeln, indem sie ihre grazilen Körper anmutig zum aus den Boxen plumpsenden Beat bewegen.

Damit die Tanzfläche an diesem Abend ein hoch frequentierter Bereich wird, hat Nürnbergs unabhängiger Radiosender zwei Bands ins Haus bestellt. So sorgt zum einen die hier ansässige Noise-Pop-Formation Ambiviolenz für feine Töne. Zum anderen bevölkert die Münchner Gruppe Umme Block das Podium. Lisa Closer und die Fipsi-DJs runden gekonnt ab.

Die Sause, die Herzen wärmt, steigt am Samstag, 9. Februar (Beginn: 20 Uhr). Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 7. Februar um 9 Uhr.

