Rap Helden im Hirsch: Wir verlosen Karten

Lords of the Underground kommen am 28. Februar nach Nürnberg - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Die Truppe aus den Vereinigten Staaten genießt absoluten Kultstatus. Nun kommt die wohl größte Gruppe des Golden Age of Hip Hop nach Nürnberg. Für das Gastspiel der Legenden verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Lords of the Underground © pr



Lords of the Underground Foto: pr



Das renommierte Trio findet in den frühen Neunzigern zusammen und setzt gleich mit der ersten Veröffentlichung ein Highlight in Sachen Rap. "Here come the Lords" macht die drei Uni-Freunde über Nacht zu Stars der Szene und letztendlich zu einer der größten Gruppen des sogenannten Golden Age of Hip Hop.

Auch wenn die Lords im Laufe der Jahre etwas an Bedeutung verlieren und andere Unterformen des Hip Hop wie beispielsweise Gangsta-Rap an Dominanz hinzugewinnen, bleiben die drei Burschen aus Newark stets präsent.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung ihres ersten Albums hat das Trio diese Scheibe neu aufgelegt. Außerdem begeben sich die Lords auf eine neuerliche Tour. Am Donnerstag, 28. Februar (Beginn: 20 Uhr), stehen die Helden des Rap auf der Bühne des Hirsch. Für den Gig verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 26. Februar um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.