Ringlstetter in Roth: Wir haben Gästelistenplätze

Entertainer ist am 19. Januar zu Gast - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Der Auftritt von Hannes Ringlstetter in der Kulturfabrik verspricht, ein musikalischer, unterhaltsamer Roadtrip zu werden. Wir verlosen für die Veranstaltung 2x2 Gästelistenplätze.

Hannes Ringlstetter tritt am 19. Januar in der Kulturfabrik auf. © pr



Den meisten dürfte Hannes Ringlstetter vor allem als wortgewandter Talkmaster im BR sowie als Schauspieler in der Vorabendserie "Hubert und Staller" ein guter Begriff sein. Im gebürtigen Münchner, der seine Jugend in Straubing verbrachte, schlummert jedoch ein weiteres Talent. So ist Ringlstetter überdies ein veritabler Musiker. Daher verwundert es nicht, dass er bereits in den frühen Neunzigern eine erste Band ins Leben ruft, sie "Schinderhannes" tauft und damit Konzerte an der Seite von Künstlern wie Wolfgang Ambros und Hubert von Goisern gibt.

Bei seinem Gastspiel in der Kulturfabrik nimmt Hannes Ringlstetter den Besucher mit auf eine kleine Reise um die Welt. Es geht über "La Gomera", "New York City" und "Budapest" vorbei an den "Würstelstand" nach Wien. Anschließend lernt man Tanzen in "Paris", treibt sich mit ihm aber auch in heimischen Gefilden wie in der "Dorfdisco" herum, besucht "Oberammergau" oder kehrt ein im Wirtshaus bei der "Königin der Gastwirtschaft Marlene". Abschließend geht's zum Chillen an den "Baggersee" und schließlich landet man wieder Zuhause. In Ringlstetters Fall im schönen "Niederbayern".

Für den musikalischen Roadtrip am Freitag, den 19. Januar, (Beginn: 20 Uhr) in der Kulturfabrik verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 15. Januar um 9 Uhr.

