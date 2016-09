Robert Cray in Roth: Gewinnen Sie Karten

NÜRNBERG - Mit Robert Cray gibt ein ganz großer Musiker am 6. Oktober seine Visitenkarte in Roth ab. Der Sänger, Gitarrist und Songwriter sammelt Grammys wie andere Briefmarken. Wir verlosen für das Konzert 2x2 Gästelisteplätze.

Robert Cray am 6. Oktober in der Kulturfabrik. © pr_by Jeff Katz



Robert Cray ist ein Südstaatenkind. Er kommt 1953 in Columbus zur Welt. Als kleines Kind hört er die Lieder der Beatles, lauscht den Klängen eines Jimi Hendrix. Allesamt driftige Gründe, sein erstes erspartes Geld gegen eine Gitarre einzutauschen. In der Highschool entdeckt er den Blues, der ihn bis heute nicht mehr loslässt.

Bevor er 1980 sein erstes Album veröffentlicht, kann er sich bereits in weiten Teilen des Landes einen guten Namen in der Szene machen. Eine Grammy-Auszeichnung lässt nicht lange auf sich warten. 1986 ist es soweit. Für "Strong Persuader" erhält er die begehrte Musiktrophäe überreicht. Danach folgen vier weitere und zum Beispiel Kooperationen mit Eric Clapton und Chuck Berry.

Mit neuer Platte unterm Arm und seiner Band im Schlepptau reist Cray derzeit durch die Republik. Unter den acht Tourstopps findet sich auch ein Auftritt in der Region. Die Musikerkarawane macht am Donnerstag, 6. Oktober, in der Rother Kulturfabrik Halt. Wir verlosen für die Show 2x2 Gästelistenplätze:

Sie müssen dazu nur folgende Frage beantworten: Für welches Album erhält Cray seinen ersten Grammy?

Die Antwort schicken Sie in einer Mail mit dem Betreff "Robert Cray" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 30. September 2016 um 9 Uhr.

Informationen zur Teilnahme:



Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

