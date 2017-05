Rock im Park: Wir verlosen die letzten Drei-Tages-Tickets

Schickt uns eure schönsten, lustigsten und einzigartigsten Festival-Fotos - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Vom 2. bis zum 4. Juni ist Nürnberg wieder fest in Rockers Händen. Für das seit April ausverkaufte Spektakel rund um den Dutzendteich verlosen wir 9x2 Drei-Tages-Tickets.

Das Rock im Park Festival ist ein echter Selbstläufer. So haben bereits zwei Monate vor Festivalbeginn alle Wochenendpässe einen neuen Besitzer gefunden. Aktuell sind nur noch wenige Tagestickets im Umlauf.

Der anhaltende Erfolg des dreitägigen Ereignisses gründet womöglich darin, dass die Planer nahezu jede Ecke der Rockmusik und inzwischen sogar große Teile der Elektronik gut abgedecken. Dieses ausgewogene, mit Bedacht zusammengestellte Programm sorgt daher für den ungemein regen Zuspruch.

Wir verlosen für die diesjährige Sause, die am Pfingstwochenende über die Bühne geht, Drei-Tages-Tickets. Wer also dabei sein will, wenn Campino brüllt, Marteria rappt und AnnenMayKantereit wehklagen, sollte jetzt genau aufpassen!

Festival-Fotos gesucht!

Wir suchen die schönsten, witzigsten oder abgedrehtesten RiP-Fotos. Schickt uns eure Rock-im-Park-Erinnerung und eure Postadresse bis Freitag, 19. Mai, 24 Uhr, per Mail an gewinnspiel[at]nordbayern.de, Betreff: "Rock im Park 2017".

Anschließend lassen wir unsere Leser in einem Online-Voting bis Dienstag, 23. Mai, 9 Uhr, abstimmen: Die neun Fotos mit der besten Bewertung gewinnen 1x2 Tickets für Rock im Park 2017.

