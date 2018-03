Rock meets Classic: Gewinnen Sie ein "Meet & Greet"

NÜRNBERG - Zahlreiche Helden wie Francis Rossi (Status Quo) und Eric Bazilian (The Hooters) geben sich bei dieser Show die Ehre und lassen gemeinsam mit dem RMC Symphonie Orchestra Welthits des Rock in einem neuen Gewand erstrahlen. Wir verlosen für das Event 1x2 Gästelistenplätze plus "Meet & Greet".

Francis Rossi von Status Quo ist u.a. bei "Rock meets Classic" am 7. April in der Arena dabei. © pr



Das Konzept von "Rock meets Classic" ist einfach aber genial: Etliche renommierte Vertreter des Rock-Kosmos versammeln sich auf einer Bühne und rücken weltbekannte Hits des Genres unter Zuhilfenahme des nicht minder renommierten RMC Symphonie Orchestras in ein völlig anderes Licht.

Das Resultat ist ein musikalisches Feuerwerk. Ein echter Leckerbissen sowohl für Rock-Fans als auch eingefleischte Klassik-Liebhaber. Am Samstag, 7. April, begibt sich dieses 40-köpfige Ensemble unter der Leitung von Bernhard Wünsch und mit dem musikalischen Supervisor Matt Sinner an seiner Spitze auf den Weg nach Nürnberg.

Ab 20 Uhr stehen sie gemeinsam mit Rock-Giganten wie Francis Rossi von Status Quo, Eric Bazilian von The Hooters, Michael Sadler von SAGA, Leo Leoni und Nick Maeder von Gotthard sowie John Halliwell nebst Jesse Siebenberg (beide Supertramp) auf der festlich illuminierten Bühne.

Für dieses dreistündige Konzert-Higlight verlosen wir nun 1x2 Gästelistenplätze. Darüber hinaus spendieren wir ein "Meet & Greet". Das heißt, Sie dürfen vor der Show hinter die Kulissen blicken und die Stars auf ein kleines Schwätzchen im Backstage besuchen.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 4. April um 9 Uhr.

